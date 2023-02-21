Ahmad Al Hbeab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Hbeab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Al Hbeab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Al Hbeab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Al Hbeab 2 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da أحمد الحبيب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Al Hbeab Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmad Al Hbeab, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 21 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmad Al Hbeab'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmad Al Hbeab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Al Hbeab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Al Hbeab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Al Hbeab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2015 yılında Al-Raed

11 Ağustos 2017 yılında Ettifaq FC

21 Temmuz 2019 yılında Abha

Ahmad Al Hbeab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Al Hbeab şuan Abha Club takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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