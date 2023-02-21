Driess Saddiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Driess Saddiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Driess Saddiki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Driess Saddiki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Driess Saddiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Driess Saddiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Driess Saddiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Driess Saddiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Driess Saddiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Driess Saddiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Driess Saddiki 9 Ağustos 1996 tarihinde Tegelen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da دريس صديقي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Driess Saddiki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Driess Saddiki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Driess Saddiki'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Driess Saddiki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/driesssaddiki/

Driess Saddiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Driess Saddiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Driess Saddiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Driess Saddiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Fortuna U19

1 Temmuz 2015 yılında Fortuna Sittard

1 Temmuz 2018 yılında Willem II

1 Temmuz 2022 yılında Umm Salal SC

6 Şubat 2023 yılında Abha

Driess Saddiki kimdir

Driess Saddiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Driess Saddiki şuan Abha Club takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSC ’04, SC Irene Tegelen (-2014), Fortuna Sittard (2014-2015)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Driess Saddiki nereli

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