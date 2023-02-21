Saleh Jamaan Al Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Jamaan Al Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Jamaan Al Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Jamaan Al Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Jamaan Al Amri 14 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da صالح جمعان العمري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Jamaan Al Amri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saleh Jamaan Al Amri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 29 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Saleh Jamaan Al Amri'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saleh Jamaan Al Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Jamaan Al Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Saleh Jamaan Al Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Jamaan Al Amri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ahli SFC

25 Ağustos 2016 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2017 yılında Al-Ahli SFC

14 Temmuz 2018 yılında Al-Wehda FC

20 Temmuz 2019 yılında Ettifaq FC

29 Eylül 2020 yılında Abha

Saleh Jamaan Al Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Jamaan Al Amri şuan Abha Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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