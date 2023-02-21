Ali Al Mazidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Mazidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Mazidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Mazidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Mazidi 24 Kasım 1985 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي ابراهيم المزيدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Mazidi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Ali Al Mazidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 19 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Al Mazidi'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Al Mazidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Mazidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Al Mazidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Mazidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2019 yılında Al-Adalah FC

19 Eylül 2020 yılında Abha

Ali Al Mazidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Mazidi şuan Abha Club takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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