Uros Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Uros Matic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uros Matic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Uros Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Uros Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Matic 23 Mayıs 1990 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Урош Матић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Matic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Uros Matic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Matic'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Uros Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında MFK Košice

1 Temmuz 2013 yılında Benfica B

28 Ocak 2014 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2016 yılında Sturm Graz

1 Ocak 2017 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2018 yılında Austria Wien

30 Haziran 2019 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2019 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2020 yılında FC Kopenhag

26 Temmuz 2020 yılında Karabağ

26 Temmuz 2021 yılında Abha

Uros Matic kimdir

Uros Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Matic şuan Abha Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Obrenovac 1905, FK Jedinstvo Ub, MFK Košice

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Uros Matic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Kirill Bozhenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Bozhenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kirill Bozhenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Bozhenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nayef Hazazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nayef Hazazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nayef Hazazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nayef Hazazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Silyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Silyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Silyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Silyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damjan Djokovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Djokovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damjan Djokovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damjan Djokovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!