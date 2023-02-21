Uros Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Matic 23 Mayıs 1990 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Урош Матић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Matic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Uros Matic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Matic'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Uros Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında MFK Košice

1 Temmuz 2013 yılında Benfica B

28 Ocak 2014 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2016 yılında Sturm Graz

1 Ocak 2017 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2018 yılında Austria Wien

30 Haziran 2019 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2019 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2020 yılında FC Kopenhag

26 Temmuz 2020 yılında Karabağ

26 Temmuz 2021 yılında Abha

Uros Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Matic şuan Abha Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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