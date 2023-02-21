Tariq Al Shahrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tariq Al Shahrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tariq Al Shahrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tariq Al Shahrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tariq Al Shahrani 14 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tariq Al Shahrani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tariq Al Shahrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına - tarihinde katılmıştır. Tariq Al Shahrani'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tariq Al Shahrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tariq Al Shahrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tariq Al Shahrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tariq Al Shahrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tariq Al Shahrani şuan Abha Club takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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