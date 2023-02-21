Nawaf Al Sadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Sadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Sadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Al Sadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Al Sadi 21 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نواف عامر الصعدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Al Sadi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Line yapmaktadır. Nawaf Al Sadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına - tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Sadi'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nawaf Al Sadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Al Sadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nawaf Al Sadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Al Sadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Al Sadi şuan Abha Club takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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