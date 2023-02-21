Felipe Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Caicedo 5 Eylül 1988 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ekvador,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Salvador Caicedo Corozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Caicedo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matteo Materazzi yapmaktadır. Felipe Caicedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 28 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Caicedo'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Caicedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FelipaoCaicedo

Felipe Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felipe Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Rocafuerte FC

31 Ağustos 2006 yılında FC Basel

31 Ocak 2008 yılında Man. City

25 Temmuz 2009 yılında Sporting CP

31 Aralık 2009 yılında Man. City

8 Ocak 2010 yılında Málaga CF

30 Haziran 2010 yılında Man. City

1 Eylül 2010 yılında Levante

30 Haziran 2011 yılında Man. City

1 Temmuz 2011 yılında Levante

15 Temmuz 2011 yılında Loko Moskova

16 Ocak 2014 yılında Al-Jazira

15 Temmuz 2014 yılında Espanyol

2 Ağustos 2017 yılında Lazio

31 Ağustos 2021 yılında Genoa

29 Ocak 2022 yılında Inter

30 Haziran 2022 yılında Genoa

28 Ağustos 2022 yılında Abha

Felipe Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Caicedo şuan Abha Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Felipe Caicedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 22 gol atmıştır.

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