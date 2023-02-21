Zakaria Al Sudani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Al Sudani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Al Sudani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Al Sudani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Al Sudani 27 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Zakaria bin Sami bin Abdulkhair Al-Sudani/ زكريا سامي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Al Sudani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Al Sudani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Al Sudani'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Al Sudani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Al Sudani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Al Sudani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Al Sudani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ahli SFC

13 Ocak 2016 yılında Hajer

30 Haziran 2016 yılında Al-Ahli SFC

12 Temmuz 2016 yılında Khaleej

1 Temmuz 2018 yılında Al-Nahdah FC

18 Temmuz 2019 yılında Shoalah

26 Eylül 2020 yılında Al-Batin FC

1 Temmuz 2022 yılında Abha

Zakaria Al Sudani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Al Sudani şuan Abha Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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