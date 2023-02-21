Omar Al Ruwaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Al Ruwaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Al Ruwaili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Al Ruwaili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Al Ruwaili 17 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Al Ruwaili Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Omar Al Ruwaili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına - tarihinde katılmıştır. Omar Al Ruwaili'nin Abha Club ile sözleşmesi 10 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Al Ruwaili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Al Ruwaili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Al Ruwaili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Al Ruwaili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Al Ruwaili şuan Abha Club takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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