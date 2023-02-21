Abdullah Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Shammari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Shammari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Shammari 24 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله الشمري şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Shammari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Shammari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Shammari'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Shammari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Shammari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdullah Al Shammari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Shammari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2017 yılında Al-Raed

29 Ocak 2018 yılında Al-Kawkab

30 Haziran 2018 yılında Al-Raed

1 Temmuz 2019 yılında Al-Kawkab

6 Ekim 2020 yılında Abha

Abdullah Al Shammari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Shammari şuan Abha Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.