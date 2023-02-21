Saad Bguir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Bguir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Bguir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Bguir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Bguir 22 Mart 1994 tarihinde Tataouine şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da سعد بڨير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Bguir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOUNG PLAYER yapmaktadır. Saad Bguir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Saad Bguir'nin Abha Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saad Bguir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Bguir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Saad Bguir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Bguir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2011 yılında Gabès U19

12 Ağustos 2012 yılında Stade Gabèsien

1 Eylül 2015 yılında Esperance

1 Temmuz 2019 yılında Abha

Saad Bguir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Bguir şuan Abha Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Saad Bguir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tunus takımında 18 numaralı formasıyla 19 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

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