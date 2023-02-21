Sulaiman Asiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulaiman Asiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sulaiman Asiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sulaiman Asiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sulaiman Asiri 10 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sulaiman Asiri Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sulaiman Asiri'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sulaiman Asiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sulaiman Asiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sulaiman Asiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sulaiman Asiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Abha

Sulaiman Asiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sulaiman Asiri şuan Abha Club takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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