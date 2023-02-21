Abdulrahman Al Barakah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Barakah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulrahman Al Barakah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulrahman Al Barakah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdulrahman Al Barakah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Barakah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulrahman Al Barakah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Barakah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Barakah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Barakah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Barakah 21 Eylül 1990 tarihinde - şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالرحمن البركه şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Barakah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Line yapmaktadır. Abdulrahman Al Barakah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 4 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Barakah'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Barakah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Barakah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulrahman Al Barakah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Barakah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2013 yılında Shoalah

30 Haziran 2013 yılında Al-Shabab

1 Eylül 2014 yılında Al-Raed

30 Haziran 2015 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2015 yılında Taawon

1 Temmuz 2017 yılında Al-Fayha

4 Ekim 2020 yılında Abha

Abdulrahman Al Barakah kimdir

Abdulrahman Al Barakah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Barakah şuan Abha Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Abdulrahman Al Barakah nereli

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