Abdullah El Rady Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah El Rady Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah El Rady Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah El Rady Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah El Rady Mohamed {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah El Rady Mohamed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdullah El Rady Mohamed'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah El Rady Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah El Rady Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdullah El Rady Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah El Rady Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Al-Rayyan SC

Abdullah El Rady Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah El Rady Mohamed şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.