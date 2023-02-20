Jeisson Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeisson Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeisson Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeisson Vargas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeisson Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeisson Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeisson Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeisson Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeisson Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeisson Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeisson Vargas 15 Eylül 1997 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jeisson Andrés Vargas Salazar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeisson Vargas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Jeisson Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeisson Vargas'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeisson Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeisson Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeisson Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeisson Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında U. Católica

28 Temmuz 2016 yılında Montreal

1 Ağustos 2016 yılında Estudiantes

30 Haziran 2017 yılında Montreal

18 Temmuz 2017 yılında U. Católica

31 Aralık 2017 yılında Montreal

8 Şubat 2019 yılında U. Católica

31 Aralık 2019 yılında Montreal

9 Ocak 2020 yılında La Calera

1 Ocak 2022 yılında U. de Chile

31 Ocak 2023 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2023 yılında U. de Chile

Jeisson Vargas kimdir

Jeisson Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeisson Vargas şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Jeisson Vargas nereli

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