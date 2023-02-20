Tameem Mansour Al Abdullah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tameem Mansour Al Abdullah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tameem Mansour Al Abdullah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tameem Mansour Al Abdullah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tameem Mansour Al Abdullah 5 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tameem Mansour Al Abdullah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tameem Mansour Al Abdullah'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tameem Mansour Al Abdullah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tameem Mansour Al Abdullah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tameem Mansour Al Abdullah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tameem Mansour Al Abdullah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Rayyan SC

Tameem Mansour Al Abdullah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tameem Mansour Al Abdullah şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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