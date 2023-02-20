Saoud Al Anazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saoud Al Anazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saoud Al Anazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saoud Al Anazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saoud Al Anazi 11 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da سعود فرحان العنزي / Saoud Farhan Al Anazi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saoud Al Anazi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saoud Al Anazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına - tarihinde katılmıştır. Saoud Al Anazi'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saoud Al Anazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saoud Al Anazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saoud Al Anazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saoud Al Anazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2018 yılında CA Bizertin

31 Aralık 2018 yılında Al-Rayyan SC

1 Kasım 2019 yılında Al-Shahania SC

31 Ağustos 2020 yılında Al-Rayyan SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Kharitiyath

30 Haziran 2021 yılında Al-Rayyan SC

6 Ağustos 2021 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Rayyan SC

Saoud Al Anazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saoud Al Anazi şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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