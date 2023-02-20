İbrahim Masoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Masoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Masoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Masoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Masoud 25 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da إبراهيم عبدالحليم مسعود / Ibrahim Abdelhalim Masoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Masoud Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Masoud'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Masoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Masoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Masoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Masoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Masoud şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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