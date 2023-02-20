Ahmad Yasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Yasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Yasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Yasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Yasser 17 Mayıs 1994 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد ياسر المحمدي‎ / Ahmed Yasser Elmohamady Abd Elrahman şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Yasser Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Malek Lamloum yapmaktadır. Ahmad Yasser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmad Yasser'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Yasser Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmed_yasser/

Ahmad Yasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Yasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmad Yasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Yasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lekhwiya

14 Temmuz 2017 yılında CyD Leonesa

29 Ocak 2018 yılında Al-Duhail SC

30 Ocak 2018 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2018 yılında Al-Duhail SC

8 Ağustos 2018 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2019 yılında Al-Duhail SC

31 Ağustos 2021 yılında Al-Rayyan SC

Ahmad Yasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Yasser şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Ahmad Yasser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.