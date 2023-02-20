Ahmad Yasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Yasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmad Yasser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmad Yasser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ahmad Yasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Yasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmad Yasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Yasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Yasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Yasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Yasser 17 Mayıs 1994 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد ياسر المحمدي‎ / Ahmed Yasser Elmohamady Abd Elrahman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Yasser Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Malek Lamloum yapmaktadır. Ahmad Yasser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmad Yasser'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Yasser Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmed_yasser/

Ahmad Yasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Yasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmad Yasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Yasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lekhwiya

14 Temmuz 2017 yılında CyD Leonesa

29 Ocak 2018 yılında Al-Duhail SC

30 Ocak 2018 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2018 yılında Al-Duhail SC

8 Ağustos 2018 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2019 yılında Al-Duhail SC

31 Ağustos 2021 yılında Al-Rayyan SC

Ahmad Yasser kimdir

Ahmad Yasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Yasser şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Ahmad Yasser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmad Yasser nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Ahmed Sayyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sayyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Sayyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sayyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Corey Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Corey Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mustafa Mashaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Mashaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mustafa Mashaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Mashaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!