Mouafak Awad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouafak Awad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouafak Awad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouafak Awad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouafak Awad 11 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mouafak Awad Qaidoum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouafak Awad Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aram Zinouzi yapmaktadır. Mouafak Awad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mouafak Awad'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mouafak Awad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouafak Awad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mouafak Awad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouafak Awad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında LASK II

1 Temmuz 2016 yılında Júpiter Leonés

1 Temmuz 2017 yılında Al-Rayyan SC

16 Mart 2018 yılında Al-Khor SC

30 Haziran 2018 yılında Al-Rayyan SC

Mouafak Awad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouafak Awad şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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