Osama Al Tairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Al Tairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama Al Tairi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama Al Tairi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama Al Tairi 16 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Osama Abdel-Karim Al-Tairi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama Al Tairi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osama Al Tairi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Osama Al Tairi'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osama Al Tairi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama Al Tairi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osama Al Tairi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama Al Tairi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Muaither SC

6 Şubat 2022 yılında Al-Rayyan SC

Osama Al Tairi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama Al Tairi şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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