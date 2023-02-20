Fahad Younes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Younes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Younes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Younes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Younes 30 Temmuz 1994 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Fahad Younis Ahmed Baker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Younes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alhadaaf Sports yapmaktadır. Fahad Younes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Fahad Younes'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Younes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Younes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Younes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Younes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Rayyan SC

Fahad Younes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Younes şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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