Mustafa Asar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Asar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Asar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mustafa Asar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mustafa Asar {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mustafa Asar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Asar'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mustafa Asar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mustafa Asar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Rayyan SC
Mustafa Asar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mustafa Asar şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.
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