Abdulla İsmail Al Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla İsmail Al Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla İsmail Al Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla İsmail Al Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla İsmail Al Ali 20 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Katar,Kambocya uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Al Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla İsmail Al Ali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulla İsmail Al Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulla İsmail Al Ali'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla İsmail Al Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla İsmail Al Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla İsmail Al Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla İsmail Al Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Sadd Reserve

1 Ekim 2020 yılında Al-Sadd SC

13 Eylül 2021 yılında Al-Rayyan SC

Abdulla İsmail Al Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla İsmail Al Ali şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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