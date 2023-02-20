Khalid Muftah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Muftah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khalid Muftah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khalid Muftah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Khalid Muftah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Muftah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khalid Muftah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Muftah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Muftah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Muftah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Muftah 2 Temmuz 1992 tarihinde Al Wakrah şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Katar uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Muftah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalid Muftah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Khalid Muftah'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Khalid Muftah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Muftah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Khalid Muftah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Muftah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Kasım 2010 yılında Lekhwiya

8 Ocak 2019 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Rayyan SC

Khalid Muftah kimdir

Khalid Muftah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Muftah şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Khalid Muftah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Khalid Muftah nereli

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