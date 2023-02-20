Saud Al Hajiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saud Al Hajiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saud Al Hajiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saud Al Hajiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saud Al Hajiri 19 Temmuz 1986 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Soud Abdulla Baha'uddin Al Hajri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saud Al Hajiri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saud Al Hajiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Saud Al Hajiri'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saud Al Hajiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saud Al Hajiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saud Al Hajiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saud Al Hajiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Sadd SC

1 Şubat 2019 yılında Al-Shahania SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Rayyan SC

Saud Al Hajiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saud Al Hajiri şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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