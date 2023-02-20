Steven Nzonzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Nzonzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Nzonzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steven Nzonzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Steven Nzonzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Nzonzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Nzonzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Nzonzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Nzonzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Nzonzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Nzonzi 15 Aralık 1988 tarihinde Colombes şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Steven N'Kemboanza Mike Christopher Nzonzi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Nzonzi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Steven Nzonzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 28 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Steven Nzonzi'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Nzonzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Nzonzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Steven Nzonzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Nzonzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında CA Lisieux Foot

1 Temmuz 2003 yılında Caen U19

1 Temmuz 2004 yılında Beauvais U19

1 Temmuz 2005 yılında Amiens SC U19

1 Temmuz 2007 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2008 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2009 yılında Blackburn

31 Ağustos 2012 yılında Stoke

9 Temmuz 2015 yılında Sevilla

14 Ağustos 2018 yılında Roma

16 Ağustos 2019 yılında Galatasaray

30 Ocak 2020 yılında Roma

31 Ocak 2020 yılında Rennes

30 Haziran 2021 yılında Roma

28 Eylül 2021 yılında Al-Rayyan SC

Steven Nzonzi kimdir

Steven Nzonzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Nzonzi şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Levallois (1994-1999), Paris Saint-Germain (1999-2002), CA Lisieux (2002-2003), SM Caen (2003-2004)

Steven Nzonzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa takımında 15 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Steven Nzonzi nereli

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