Kais Najeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kais Najeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kais Najeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kais Najeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kais Najeh 23 Ocak 2003 tarihinde Poissy şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kais Najeh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Kais Najeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kais Najeh'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kais Najeh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kais_najeh/

Kais Najeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kais Najeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kais Najeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kais Najeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B

3 Eylül 2022 yılında Al-Rayyan SC

Kais Najeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kais Najeh şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Paris Saint-Germain (2009-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.