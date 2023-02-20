Abdulrahman Al Korbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Korbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulrahman Al Korbi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulrahman Al Korbi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdulrahman Al Korbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Korbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulrahman Al Korbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Korbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Korbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Korbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Korbi 18 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرحمن الكربي / Abdulrahman Abdulhadi Al Korbi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Korbi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alhadaaf Sports yapmaktadır. Abdulrahman Al Korbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Korbi'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Korbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Korbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulrahman Al Korbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Korbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Rayyan SC

Abdulrahman Al Korbi kimdir

Abdulrahman Al Korbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Korbi şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Abdulrahman Al Korbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar U23 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Abdulrahman Al Korbi nereli

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