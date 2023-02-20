Dame Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dame Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dame Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dame Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dame Traore 19 Mayıs 1986 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Katar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dame Traore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dame Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Ekim 2018 tarihinde katılmıştır. Dame Traore'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dame Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dame Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dame Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dame Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2005 yılında CS Sedan

30 Haziran 2006 yılında Valenciennes FC

28 Ekim 2009 yılında Lekhwiya

22 Eylül 2015 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2016 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail SC

1 Ekim 2018 yılında Al-Rayyan SC

Dame Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dame Traore şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dame Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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