Khalid Ali Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Ali Sabah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Ali Sabah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Ali Sabah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Ali Sabah 5 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Ali Sabah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Khalid Ali Sabah'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Ali Sabah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Ali Sabah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Ali Sabah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Ali Sabah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Rayyan SC

Khalid Ali Sabah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Ali Sabah şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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