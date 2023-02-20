İvanildo Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvanildo Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvanildo Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvanildo Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvanildo Rodrigues 5 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Katar,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ivanildo Rodrigues dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvanildo Rodrigues Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvanildo Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvanildo Rodrigues'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvanildo Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvanildo Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvanildo Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvanildo Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Al-Shamal SC

1 Temmuz 2011 yılında El-Jaish

30 Temmuz 2014 yılında Lekhwiya

1 Ağustos 2016 yılında Al-Gharafa SC

20 Kasım 2017 yılında Al-Markhiya SC

6 Ağustos 2018 yılında Al-Ahli SC

6 Ağustos 2022 yılında Al-Sadd SC

31 Aralık 2022 yılında Al-Ahli SC

1 Ocak 2023 yılında Al-Rayyan SC

İvanildo Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvanildo Rodrigues şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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