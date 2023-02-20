Ahmed Al Rawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Rawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Al Rawi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Al Rawi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Al Rawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Rawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Al Rawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Rawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Rawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Rawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Rawi 30 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur.  Katar uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Rawi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Rawi'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Rawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Rawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Al Rawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Rawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Rayyan SC

Ahmed Al Rawi kimdir

Ahmed Al Rawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Rawi şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Ahmed Al Rawi nereli

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