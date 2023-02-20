Shogo Taniguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shogo Taniguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shogo Taniguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shogo Taniguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shogo Taniguchi 15 Temmuz 1991 tarihinde Kumamoto, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 谷口 彰悟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shogo Taniguchi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Shogo Taniguchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shogo Taniguchi'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shogo Taniguchi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shogo_taniguchi_5/

Shogo Taniguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shogo Taniguchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shogo Taniguchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shogo Taniguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Tsukuba Univ.

28 Ağustos 2013 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2014 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2014 yılında Kawasaki Front.

1 Ocak 2023 yılında Al-Rayyan SC

Shogo Taniguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shogo Taniguchi şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shogo Taniguchi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Otsu High School, Tsukuba University

Japonya takımında 3 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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