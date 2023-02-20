Mohamed Surag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Surag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Surag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Surag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Surag 21 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Surag Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Surag'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Surag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Surag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Surag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Surag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Rayyan SC

Mohamed Surag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Surag şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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