Abdulaziz Hatem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Hatem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Hatem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Hatem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Hatem 28 Ekim 1990 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Katar,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz Hatem Mohammed Abdullah şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Hatem Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Hatem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Hatem'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Hatem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Hatem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulaziz Hatem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Hatem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Gharafa SC

18 Temmuz 2019 yılında Al-Rayyan SC

Abdulaziz Hatem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Hatem şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Abdulaziz Hatem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 6 numaralı formasıyla 30 Aralık 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 96 maçta 11 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.