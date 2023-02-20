Naif Al Hadhrami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naif Al Hadhrami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Naif Al Hadhrami kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naif Al Hadhrami ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Naif Al Hadhrami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naif Al Hadhrami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Naif Al Hadhrami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naif Al Hadhrami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naif Al Hadhrami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naif Al Hadhrami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naif Al Hadhrami 18 Temmuz 2001 tarihinde Al-Rayyan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Naif Abdulraheem Al-Hadhrami şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naif Al Hadhrami Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Naif Al Hadhrami'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Naif Al Hadhrami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naif Al Hadhrami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Naif Al Hadhrami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naif Al Hadhrami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Rayyan SC

Naif Al Hadhrami kimdir

Naif Al Hadhrami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naif Al Hadhrami şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Naif Al Hadhrami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 6 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Naif Al Hadhrami nereli

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