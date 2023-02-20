Yohan Boli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yohan Boli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yohan Boli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yohan Boli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yohan Boli 17 Kasım 1993 tarihinde Arras şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yohan Boli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roger Boli yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 12 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yohan Boli'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yohan Boli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_Boli11

Yohan Boli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yohan Boli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yohan Boli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yohan Boli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CS Sedan B

1 Temmuz 2013 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2014 yılında RCS Verviers

1 Temmuz 2015 yılında VV St. Truiden

12 Ocak 2020 yılında Al-Rayyan SC

Yohan Boli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yohan Boli şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yohan Boli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Sedan

Fildişi Sahili takımında 28 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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