Mekki Tombari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mekki Tombari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mekki Tombari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mekki Tombari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mekki Tombari 15 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Katar,Tunus uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mekki Tombari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mekki Tombari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Mekki Tombari'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mekki Tombari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mekki Tombari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mekki Tombari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mekki Tombari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Al-Rayyan SC

16 Temmuz 2020 yılında Umm Salal SC

28 Ağustos 2020 yılında Al-Rayyan SC

30 Eylül 2021 yılında Al-Kharitiyath

30 Haziran 2022 yılında Al-Rayyan SC

Mekki Tombari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mekki Tombari şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.