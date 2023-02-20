Abdulrahman Al Harazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Harazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Harazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Harazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Harazi 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Harazi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Al Harazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Harazi'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Harazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Harazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Al Harazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Harazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2016 yılında Al-Rayyan SC

1 Ekim 2017 yılında Al-Sailiya SC

1 Şubat 2018 yılında Al-Rayyan SC

20 Eylül 2021 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Rayyan SC

Abdulrahman Al Harazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Harazi şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Abdulrahman Al Harazi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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