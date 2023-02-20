Moameen Mutasem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moameen Mutasem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moameen Mutasem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moameen Mutasem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moameen Mutasem 4 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moameen Mutasem Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moameen Mutasem'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moameen Mutasem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moameen Mutasem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moameen Mutasem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moameen Mutasem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Rayyan SC

Moameen Mutasem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moameen Mutasem şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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