Ahmed El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Sayed 23 Mart 1990 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد محمد عبدالمقصود السيد şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Sayed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aram Zinouzi yapmaktadır. Ahmed El Sayed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed El Sayed'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed El Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2013 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2015 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2016 yılında Al-Arabi SC

9 Ocak 2017 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2017 yılında Al-Rayyan SC

Ahmed El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Sayed şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmed El Sayed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Sadd Doha

Katar takımında 23 numaralı formasıyla 27 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.