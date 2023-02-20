Sofiane Boufal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Boufal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sofiane Boufal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sofiane Boufal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sofiane Boufal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Boufal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sofiane Boufal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Boufal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Boufal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Boufal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Boufal 17 Eylül 1993 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da سفيان بوفال şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Boufal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Sofiane Boufal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sofiane Boufal'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sofiane Boufal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sosoboufal19

http://www.instagram.com/sofianeboufal_19/

Sofiane Boufal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Boufal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sofiane Boufal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Boufal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2013 yılında Angers SCO

9 Ocak 2015 yılında LOSC Lille

29 Ağustos 2016 yılında Southampton

20 Temmuz 2018 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2019 yılında Southampton

5 Ekim 2020 yılında Angers SCO

31 Ocak 2023 yılında Al-Rayyan SC

Sofiane Boufal kimdir

Sofiane Boufal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Boufal şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Angers SCO (2010–2012)

Sofiane Boufal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 6 gol atmıştır.

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Sofiane Boufal nereli

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