Mohammad Jumaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Jumaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad Jumaa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammad Jumaa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammad Jumaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Jumaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad Jumaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Jumaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Jumaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Jumaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Jumaa 24 Haziran 1986 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da محمد جمعة مبارك العلوي / Mohammad Jumaa Mubarak Al Alawi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Jumaa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Sportbusiness yapmaktadır. Mohammad Jumaa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 12 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mohammad Jumaa'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Jumaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Jumaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammad Jumaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Jumaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Al-Khor SC

30 Haziran 2015 yılında El-Jaish

1 Aralık 2015 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2016 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2016 yılında Al-Arabi SC

29 Ocak 2017 yılında El-Jaish

30 Ocak 2017 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2017 yılında El-Jaish

12 Temmuz 2017 yılında Al-Rayyan SC

13 Ağustos 2020 yılında Al-Khor SC

1 Ekim 2020 yılında Al-Rayyan SC

Mohammad Jumaa kimdir

Mohammad Jumaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Jumaa şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Mohammad Jumaa nereli

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