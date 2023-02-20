Ali Karami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Karami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Karami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Karami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Karami 26 Şubat 1999 tarihinde Asalouyeh, Bushehr şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Katar,İran uyrukludur.Gerçek adı da Ali Malolah Karami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Karami Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Ali Karami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Karami'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Karami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Karami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Karami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Karami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Leonesa Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wakrah Res.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

3 Ocak 2021 yılında Al-Duhail SC

9 Eylül 2021 yılında Al-Rayyan SC

Ali Karami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Karami şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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