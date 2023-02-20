Sami Mazen Dauleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sami Mazen Dauleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sami Mazen Dauleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sami Mazen Dauleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sami Mazen Dauleh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Sami Mazen I. Dauleh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sami Mazen Dauleh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sami Mazen Dauleh'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sami Mazen Dauleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sami Mazen Dauleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Rayyan SC
Sami Mazen Dauleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sami Mazen Dauleh şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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