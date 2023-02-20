Mubarak Eid Al Nasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mubarak Eid Al Nasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mubarak Eid Al Nasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mubarak Eid Al Nasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mubarak Eid Al Nasser 1 Şubat 1999 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mubarak Eid Al Nasser Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mubarak Eid Al Nasser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Rayyan SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Rayyan SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mubarak Eid Al Nasser'nin Al-Rayyan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mubarak Eid Al Nasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mubarak Eid Al Nasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mubarak Eid Al Nasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mubarak Eid Al Nasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Rayyan SC

Mubarak Eid Al Nasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mubarak Eid Al Nasser şuan Al-Rayyan SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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