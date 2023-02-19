Brian Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Mancini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Mancini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Mancini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Mancini 6 Temmuz 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Brian Leonardo Mancini Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Mancini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Mancini, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Mancini'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Mancini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Mancini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Mancini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Mancini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Nisan 2021 yılında Villa Teresa

24 Ocak 2022 yılında CA Cerro

Brian Mancini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Mancini şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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