Brian Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Mancini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brian Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brian Mancini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Brian Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Mancini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Mancini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Mancini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Mancini 6 Temmuz 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur.  Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Brian Leonardo Mancini Díaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Mancini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Mancini, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Mancini'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Manciniboyu ve yaşı kaç

Brian Mancini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Mancini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Brian Mancini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Mancini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Nisan 2021 yılında Villa Teresa

24 Ocak 2022 yılında CA Cerro

Brian Mancini kimdir

Brian Mancini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Mancini şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brian Mancini nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Roberto Brum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Brum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roberto Brum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Brum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jairo Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jairo Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!