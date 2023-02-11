Claudio Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Villagra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Villagra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Villagra 2 Ocak 1996 tarihinde Despeñaderos şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Daniel Villagra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Villagra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Villagra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Claudio Villagra'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudio Villagra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudio Villagra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Villagra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Villagra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2017 yılında Banfield

1 Temmuz 2018 yılında San Luis

30 Haziran 2019 yılında Banfield

1 Ocak 2020 yılında Sport Boys

31 Aralık 2020 yılında Banfield

1 Şubat 2021 yılında CA Temperley

31 Aralık 2021 yılında Banfield

11 Şubat 2022 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Claudio Villagra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Villagra şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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